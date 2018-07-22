Отношения Китая и ЮАР стали классическим образцом сотрудничества «Юг-Юг» — посол КНР в ЮАР Линь Сунтянь

Йоханнесбург , 22 июля /Синьху/ — По приглашению президента Южно-Африканской Республики /ЮАР/ Сирила Рамафосы, председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в ЮАР, а также примет участие в 10-й встрече лидеров стран БРИКС , которая состоится в южноафриканском Йоханнесбурге. Посол КНР в ЮАР Линь Сунтянь на днях в совместном интервью китайским СМИ заявил, что отношения Китая и ЮАР стали классическим образцом сотрудничества «Юг-Юг».

В этом году исполняется 20 лет установлению дипломатических отношений между КНР и ЮАР. Линь Сунтянь отметил, что отношения двух стран развивались от партнерства к стратегическому партнерству и далее до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Китай и ЮАР уже реализовали инфраструктурную связанность — между двумя странами действуют прямые авиарейсы; циркуляцию капитала — главные финансовые структуры Китая создали в Йоханнесбурге филиалы или представительства; связь между народами — ЮАР является крупнейшей африканской страной по числу принятых китайских студентов, построенных институтов Конфуция, а также количеству установленных отношений побратимства между провинциями и городами, а китайский язык был включен в систему народного образования ЮАР.

Линь Сунтянь сообщил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество ведется очень активно. На протяжении девяти лет подряд Китай является крупнейшим торговым партнером ЮАР, а ЮАР также является для Китая крупнейшим торговым партнером в Африке. В 2017 году двусторонний товарооборот составил 39,17 млрд долларов США, что более чем в 20 раз больше, чем в 1998 году, когда были установлены дипломатические отношения двух стран.

Коснувшись китайских инвестиций в ЮАР, Линь Сунтянь отметил, что, согласно неполной статистике, объем разнообразных инвестиций Китая в ЮАР превысил 25 млрд долларов США. Завод китайской автомобилестроительной компании FAW в ЮАР уже построен и запущен в эксплуатацию, а размещенный в ЮАР завод автомобилестроительной компании BAIC Group в скором времени спустит с конвейера первый произведенный им автомобиль SUV.

Линь Сунтянь сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит третий государственный визит в ЮАР. В сентябре этого года президент ЮАР С. Рамафоса также совершит визит в Китай и совместно с Си Цзиньпином будет председательствовать на пекинском саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. Частый обмен визитами на высоком уровне обязательно придаст мощные движущие силы дальнейшему развитию отношений двух стран. —0—