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Видео боя: Майрис Бриедис — Брандон Делурье
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Видео боя: Майрис Бриедис — Брандон Делурье 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Майрисом Бриедисом и Брандоном Делурье, который состоялся 21 июля 2018 года в Москве (РФ). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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