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Парк «Пехорка» в Балашихе признан лучшим подмосковным парком
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Парк «Пехорка» в Балашихе признан лучшим подмосковным парком 

Газета.Ru 1 час назад
Парк «Пехорка» в Балашихе признали лучшим подмосковным парком 2018 года, сообщает сетевое издание m24.ru.
Награды паркам-победителям смотра-конкурса «Парки Подмосковья» вручил губернатор региона Андрей Воробьев.
Он отметил, что планировка и инфраструктура парка учитывает интересы различных возрастных групп, все части связаны между собой транзитными пешеходными дорожками и дополнительно соединяются прогулочными тропами. В парке работают детская и сценическая площадки, роллердром, скейтпарк и пункт проката веломобилей. За первое место парк наградили премией в размере 14 миллионов рублей. Второе место занял ивантеевский «Парк на Уче». Он победил в номинации «Лучшая концепция по созданию нового парка культуры и отдыха». Также лидерами стали парк «Ивановские пруды» в Красногорске, парк «Сестрорецкий» в Клину, городской парк культуры и отдыха имени Гагарина в Шатуре и «Березовая роща» в Дмитрове.
Проект «Парки Подмосковья»запустили в 2013 году. За пять лет число парков увеличилось почти до 100.
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