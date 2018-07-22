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Жителей столицы предупредили о дожде и сильном ветре в воскресенье
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Жителей столицы предупредили о дожде и сильном ветре в воскресенье 

Газета.Ru 1 час назад
В столице в воскресенье, 2 июля, ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает сетевое издание m24.ru.
"Ночью с 21 июля на 22 июля плюс 18-20 градусов, днем 22 июля 22-24 градусов тепла. Ночью облачно с прояснениями", — сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ранее Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности. Пешеходам рекомендуется находиться вдали от деревьев и шатких конструкций. Автомобилистам советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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