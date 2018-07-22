Любимов: мне нравится, как Трамп отстаивает интересы Америки

"Мне очень нравится, как ведет себя Трамп (и, в данном случае, ему даже помогает Конгресс), отстаивая интересы Америки. Они настаивают на том, что Европа должна платить за более дорогой американский газ и не покупать более дешевый российский. Они очень правильно работают!