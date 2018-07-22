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Любимов: мне нравится, как Трамп отстаивает интересы Америки
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Любимов: мне нравится, как Трамп отстаивает интересы Америки 

Газета.Ru 1 час назад
Журналист Александр Любимов прокомментировал новость о том, что в Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против «Северного потока-2», передает НСН.
"Мне очень нравится, как ведет себя Трамп (и, в данном случае, ему даже помогает Конгресс), отстаивая интересы Америки. Они настаивают на том, что Европа должна платить за более дорогой американский газ и не покупать более дешевый российский. Они очень правильно работают!
С другой стороны, мы тоже очень правильно работаем, когда Новак уже выходит на проект нового международного соглашения «ОПЕК +», где мы вместо с ОПЕК, насколько я понимаю, будем держать эту цену с одной стороны достаточно высоко, чтобы всем было хорошо, и, в то же время, достаточно низко для того, чтобы американцы не могли экспортировать свой сланцевый газ. В общем, в мире вырисовывается какая-то новая комбинация, за которой очень интересно наблюдать", — сказал он.
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