Игорь Руденя посетил ООО «Коралл» в Тверской области в день 5-летия предприятия

22 июля отметило 5-летие одно из крупнейших агропромышленных предприятий Тверской области — ООО «Коралл». Губернатор Игорь Руденя посетил мясоперерабатывающее производство и цех по производству комбикормов в Бежецком районе, а также праздничное мероприятие в муниципальном центре.

— Сегодня исполнилось 5 лет с момента создания производства ООО «Коралл» на территории Бежецкого района. Тверская область гордится этим проектом — одним из лучших в России по животноводству. Его реализация стала возможной только благодаря активной позиции, упорному труду руководителей и коллектива предприятия. Сегодня предприятие выполняет важные задачи по импортозамещению на территории Российской Федерации, а его продукция оценивается как высококачественная, высокотехнологичная, — сказал Игорь Руденя на торжественной церемонии.

За добросовестный труд и личный вклад в развитие АПК Верхневолжья сотрудникам компании объявлена благодарность губернатора Тверской области. Также на торжественной церемонии были вручены корпоративные награды.

Праздник был открыт для всех желающих. На площадке прошло шоу с участием звёзд эстрады, конкурсы, работали развлекательные зоны для детей и взрослых. Гостей угощали шашлыком из мяса производства ООО «Коралл».

На территории Бежецкого района работает комплекс ООО «Коралл» с законченным производственным циклом на 240 тыс. голов в год, а также цех по производству комбикормов.

Объём инвестиций в реализацию проекта на настоящий момент превысил 10 млрд рублей. Предприятие обеспечивает 42% от общего объёма производства свинины в регионе. В прошлом году реализовано свыше 51 тысячи тонн продукции, за первое полугодие 2018-го произведено 26,6 тысячи тонн мяса в живом весе.

Компания также реализует проект по строительству нового свинокомплекса на 450 тыс. голов, рассчитанный до 2021 года. Всего по проекту заявлено порядка 8,7 млрд рублей инвестиций, в настоящее время объём вложений составляет 1,2 млрд рублей.

Работа предприятия вносит вклад в решение важных государственных задач, в частности, по импортозамещению. С 2014 года по настоящее время объем государственной поддержки ООО «Коралл» из федерального и областного бюджетов составил более 925 млн рублей, сообщает правительства Тверской области.