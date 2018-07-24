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В Карелии нашли тела погибших на озере туристов
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В Карелии нашли тела погибших на озере туристов 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела супружеской пары, утонувшей в субботу на озере Янисъярви в Карелии, сообщили РИА Новости в республиканской поисково-спасательной службе.
"Сегодня в 7.00 (мск) тела были обнаружены", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 21 июля трое мужчин и две женщины на моторной лодке без спасательных жилетов вышли на озеро Янисъярви. На воде лодка перевернулась. Трое смогли добраться до берега. Супружеская пара (женщина 1991 года рождения, мужчина 1988-го) пропали на водоеме.
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