В Карелии нашли тела погибших на озере туристов

ПЕТРОЗАВОДСК , 24 июл — РИА Новости . Спасатели обнаружили тела супружеской пары, утонувшей в субботу на озере Янисъярви в Карелии , сообщили РИА Новости в республиканской поисково-спасательной службе.

"Сегодня в 7.00 (мск) тела были обнаружены", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 21 июля трое мужчин и две женщины на моторной лодке без спасательных жилетов вышли на озеро Янисъярви. На воде лодка перевернулась. Трое смогли добраться до берега. Супружеская пара (женщина 1991 года рождения, мужчина 1988-го) пропали на водоеме.