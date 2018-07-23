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Собака стала причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Петербурга
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Собака стала причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Собака стала причиной экстренной посадки самолета, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает издание Интерфакс.
Она смогла самостоятельно открыть багажную створку. Командир Boeing 737 увидел, что сигнализация сработала. При этом самолет был на высоте четырех тысяч метров. В результате пилот совершил экстренную посадку.
Специалисты осмотрели багажный отсек. Собака не только выбралась из клетки, но и разодрала внутреннюю обшивку самолета. Это привело к срабатыванию передней створки на открытие. Животное могло просто упасть с огромной высоты. К счастью, автоматика остановила полное открытие. Никто не пострадал.
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