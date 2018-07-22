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Собака открыла багажный отсек самолёта
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Собака открыла багажный отсек самолёта 

News.ru 1 час назад
Небольшая собака стала причиной открытия багажного отсека пассажирского самолета на подлете к столице. Авиасудно пришлось экстренно посадить.
«На подлете к Москве командир Boeing737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров», — приводит «Интерфакс» слова собеседника в службах аэропорта «Шереметьево».
Неземные службы, которые были отправлены к лайнеру после его посадки подтвердили открытие багажной створки самолёта. Во время осмотра выяснилось, что собака во время полёта выбралась из клетки, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие.
Тем не менее багажный отсек открылся не полностью, автоматика остановила открытие створки в воздухе.
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