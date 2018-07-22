Зачем Гиммлер создал секретную организацию «Аненербе»

Всем известно, что нацистские бонзы весьма активно интересовались эзотерикой, парапсихологией и оккультизмом, считая, что это поможет им в завоевании мира. Но больше всего эта тема увлекала рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера . Свои порой странные идеи он усиленно продвигал в жизнь. Неудивительно, что он руководил практически всеми секретными проектами Третьего Рейха.

Воплощение древних королей

Гиммлер был буквально зациклен на древней мифологии. Он верил в реинкарнацию и уверял, что ему приходилось лично общаться с духами выдающихся людей прошлого… Более того — он считал самого себя воплощением то главного героя легенд о рыцарях Круглого стола — короля бриттов Артура, то уже реально существовавшего покойного монарха Генриха I.

В 1935 году была создана организация «Аненербе» (в переводе это означает «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков») во главе с самим Генрихом Гиммлером. В ее задачи входило изучение исторического наследия германцев. «Аненербе» отправляла экспедиции в страны Ближнего Востока, на Тибет, в Антарктиду. Целью являлась добыча свидетельств избранности арийской расы, а также разнообразных магических и оккультных артефактов, которые можно было бы использовать, например, для получения власти над миром.

Другим направлением деятельности Гиммлера являлись различные исследования, результаты которых могли также пригодиться рейху.

Кавказский проект

В 1942 году «Аненербе» направила экспедицию на Кавказ. Руководил ею известный в Германии профессор-археолог Герберт Янкун. Участникам экспедиции предстояло отыскать следы проживавших когда-то в тех краях племен готов, которые считаются прародителями ариев. Была разработана операция «Эдельвейс», в ходе которой на горе Эльбрус установили флаги с нацистской символикой.

По мнению руководителя регионального отделения Русского географического общества Игоря Огая, на Кавказе нацистов могли интересовать не только «готские корни», но и многочисленные дольмены и мегалиты, в которых они видели источник магической силы.

Поиски Святого Грааля

Особенно интересовал Гиммлера легендарный библейский сосуд Святой Грааль, якобы способный дать своему владельцу власть над всем миром. Древний немецкий миф гласил, что Грааль выходит на поверхность земли каждые 700 лет. Рейхсфюрер подсчитал, что это должно в очередной раз произойти в 1944 году. 16 марта 1944 года к замку Монсегюр в Пиренеях, где, по преданиям, обитали последние хранители Грааля — катары и где в 1244 году в последний раз видели знаменитую чашу, отправилась экспедиция во главе с Альфредом Розенбергом . Посланники Гиммлера подняли над замком флаг с кельтским крестом, но на том все и закончилось. Никакого Грааля они, разумеется, не нашли.

Эксперименты над собаками

Нацисты верили, что собаки почти так же умны, как люди, и их можно научить «говорить» с людьми и даже читать. Кроме того, они полагали, что человек может вступать с собакой в телепатическую связь.

Гиммлер в числе прочих проектов курировал собачью школу «Tier-Sprechschule ASRA», которая была основана в 1930 году близ Ганновера . Руководила заведением некая Маргарет Шмитт. Отбирались туда «наиболее одаренные» собачьи экземпляры со всей Германии . На занятиях их учили, в частности, подражать человеческому голосу, а одна собака якобы даже выучилась четко выговаривать «майн фюрер» в ответ на вопрос, кто такой Гитлер.

Эрдельтерьера по кличке Рольф выдрессировали таким образом, что он мог набирать слова на специальной клавиатуре. Определенное число нажатий означало ту или иную букву. «Воспитатели» Рольфа утверждали, что с помощью набранных на клавишах фраз собака рассуждает на религиозные темы! А одну из посетительниц он как-то попросил: «Не могли бы вы повилять хвостом?»

Рольф, видимо, вообще был собачьим гением. Ему будто бы удалось достичь выдающихся успехов в изучении иностранных языков и даже… сочинении стихов!

Алхимические опыты

Не чужд был Гитлер и алхимии, древнего занятия всех уважающих себя магов и оккультистов. Сначала, как пишет немецкий историк Гельмут Вернер в работе «Алхимики Гитлера — тайные попытки произвести золото в Дахау», он загорелся идеей превратить воду в бензин. Правда, не своими руками — это пообещал ему осуществить некий Генрих Куршилдген. Однако довольно быстро выяснилось, что «кудесник» — обыкновенный шарлатан. Он был отправлен в концлагерь.

Несмотря на неудачу с бензином, Гиммлер подпал под влияние другого «алхимика» — Карла Мальхуса. Тот предлагал превращать речной песок в золото. Это не показалось такой уж утопией, так как в 30-е годы на дне баварских рек действительно были найдены мелкие золотые самородки. [С-BLOCK]

Третий рейх, безусловно, нуждался в золоте. Мальхус сказал, что сможет получить его в достаточно большом количестве при помощи камней, парафина и песка со дна мюнхенской реки Изар.

Все грязные работы, разумеется, предстояло выполнять заключенным. На территории концлагеря Дахау была организована тайная алхимическая лаборатория. Когда на объект прибыли сотрудники Мальхуса, их тщательно обыскали, проверяя, не привезли ли они с собой ценных металлов. Однако Мальхусу все же удалось пронести в лабораторию сигареты, в которых были спрятаны крупицы золота. Несколько недель «алхимик» морочил заказчикам головы, демонстрируя принесенное с собой золото и уверяя, что он получил его в результате лабораторных экспериментов. Но затем правда выплыла наружу. Сначала разгневанный Гиммлер велел арестовать Мальхуса, который стал узником в том же Дахау. Но затем выпустил его, потребовав обещания под страхом смерти никому не рассказывать о лаборатории. Сколько всего таких странных проектов было у рейхсфюрера — никому не ведомо…