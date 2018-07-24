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Глава генштаба Ирана пообещал твердый ответ на угрозы США
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Глава генштаба Ирана пообещал твердый ответ на угрозы США 

РИА Новости 9 минут назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава генерального штаба Ирана Мохаммад Бакери пообещал твердый ответ на угрозы со стороны США в адрес Тегеран, передает агентство Fars.
"Врагам, в особенности США, чьи центры размещения и интересы доступны силам обороны Ирана, как действующим открыто, так и скрытым, лучше не играть с хвостом льва, иначе они столкнутся в регионе и мире с твердым, невообразимым и значительным ответом, который заставит раскаяться", — приводит его слова агентство.
Ранее Трамп написал твит исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США «не играть хвостом льва», предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом.
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