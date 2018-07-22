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У меня палец устал: ярославский фотограф установил мировой рекорд
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У меня палец устал: ярославский фотограф установил мировой рекорд 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Дмитрий Васячкин за работой
Сегодня известный фотограф Ярославля 30-летний Дмитрий Васячкин установил мировой рекорд. Он сфотографировал тысячу человек за рекордное время — 65 минут. Изначально команда фотографа ставила планку в 100 минут.
— Я не устал. Но было жарко, и у меня немного палец болел нажимать на кнопку, — смеётся Дмитрий Васячкин. — Над этим проектом работали 19 человек: волонтёры, ведущий, видеооператор, диджей, — рассказывает Дима. — Сделали чуть больше тысячи снимков. Весь процесс снимали на видео, никто в мире до этого такого не делал. Мы отправим наш результат в книгу рекордов Гиннеса, книгу рекордов России, а также в компанию Canon, чьим фотоаппаратом я пользуюсь.
Фотограф признаётся, что многочасовые свадьбы снимать сложнее, чем тысячу портретов в час. Рекордом Димы уже заинтересовались фотографы из других городов России. Так, следом эстафету возьмёт фотограф из Севастополя Лиза Печенько.
Больше тысячи ярославцев пришли за портретом от Димы Васячкина
Кроме того, все, кто пришёл сегодня сделать портрет, его получат. Рекордсмен обработает их и в течение недели выложит в фотоальбоме своей группы.
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