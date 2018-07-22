Почти 70 подъездов отремонтируют в Южнопортовом районе до конца года

Почти 70 подъездов отремонтируют в столичном районе Южнопортовый до конца 2018 г., сообщает пресс-служба управы района.

«Почти 70 подъездов многоквартирных жилых домов планируется отремонтировать в Южнопортовом до конца текущего года. В этом году запланировано привести в порядок 160 подъездов, в 91 из которых работы уже закончены и приняты жилищной инспекцией. В настоящее время идет ремонт 15 подъездов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего на территории района насчитывается 778 подъездов, большая часть из которых находится под управлением ГБУ «Жилищник района Южнопортовый».