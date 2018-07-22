В рамках Moscow Urban Forum на Парящем мосту прошли занятия йогой

Для проведения фестиваля Moscow Urban Forum (проходящего в столице уже седьмой год подряд) в этом году был выбран парк «Зарядье». Место соответствует теме фестиваля «Связывая поколения». Здесь гостей ждала обширная развлекательная программа, приготовленная для разных возрастов и групп. Так, в рамках фестиваля, на Парящем мосту 21 и 22 июля все желающие (вне зависимости от степени их подготовки) могли заняться йогой под руководством Ольги Маркес . Ранний час занятия и пасмурная погода не помешали провести интересное и полезное занятие.

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