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В рамках Moscow Urban Forum на Парящем мосту прошли занятия йогой
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В рамках Moscow Urban Forum на Парящем мосту прошли занятия йогой 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Для проведения фестиваля Moscow Urban Forum (проходящего в столице уже седьмой год подряд) в этом году был выбран парк «Зарядье». Место соответствует теме фестиваля «Связывая поколения». Здесь гостей ждала обширная развлекательная программа, приготовленная для разных возрастов и групп. Так, в рамках фестиваля, на Парящем мосту 21 и 22 июля все желающие (вне зависимости от степени их подготовки) могли заняться йогой под руководством Ольги Маркес. Ранний час занятия и пасмурная погода не помешали провести интересное и полезное занятие.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
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