Израильские ВВС ударили по военным объектам в Сирии

Одновременно с ним боевики открыли миномётный огонь по селению Джаба , вблизи демилитаризованной зоны в Голанских высотах.

По данным агентства Sana, израильская авиация нанесла ракетные удары в окрестностях населенных пунктов Хадар, Тель-Крум и Джаба в провинции Кунейтра. В результате атаки пострадали жилые дома, несколько человек пострадали.

Ранее ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз Зор.

20 июля сирийская правительственная армия освободила об боевиков около 20 населённых пунктов в провинции Дераа и Кунейтра.