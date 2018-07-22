Израильские ВВС ударили по военным объектам в Сирии 

Одновременно с ним боевики открыли миномётный огонь по селению Джаба, вблизи демилитаризованной зоны в Голанских высотах.
По данным агентства Sana, израильская авиация нанесла ракетные удары в окрестностях населенных пунктов Хадар, Тель-Крум и Джаба в провинции Кунейтра. В результате атаки пострадали жилые дома, несколько человек пострадали.
Ранее ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз Зор.
20 июля сирийская правительственная армия освободила об боевиков около 20 населённых пунктов в провинции Дераа и Кунейтра.