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В Нижнем Новгороде укрепляют разрушенную набережную (Фото)
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В Нижнем Новгороде укрепляют разрушенную набережную (Фото) 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Во время ЧМ-2018 во время дождей в Нижнем Новгороде смыло Волжскую набережную, отремонтированную к мундиалю. Кадры мгновенно разлетелись по сети.
Вот фото сразу после ЧП:
Ремонтом занялись почти сразу. Но не прошло и нескольких дней, как ливень вновь все разрушил.
Тогда набережную принялись укреплять. И было решено смонтировать дождеприемный колодец и дополнительные водосборные лотки. В настоящий момент до конца набережная не восстановлена. Но значительная часть работ уже выполнена.
Вот как Волжская набережная выглядит сейчас:
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