В Нижнем Новгороде укрепляют разрушенную набережную (Фото)

Во время ЧМ-2018 во время дождей в Нижнем Новгороде смыло Волжскую набережную, отремонтированную к мундиалю. Кадры мгновенно разлетелись по сети.

Вот фото сразу после ЧП:

Ремонтом занялись почти сразу. Но не прошло и нескольких дней, как ливень вновь все разрушил.

Тогда набережную принялись укреплять. И было решено смонтировать дождеприемный колодец и дополнительные водосборные лотки. В настоящий момент до конца набережная не восстановлена. Но значительная часть работ уже выполнена.

Вот как Волжская набережная выглядит сейчас: