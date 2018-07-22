Повышенная чувствительность к горьким вкусам связана с более высоким риском рака

Повышенная чувствительность к горьким вкусам связана с более высоким риском ракаНовые исследования показывают, что повышенная чувствительность к горьким вкусам может быть хорошим предиктором риска развития рака у женщин.

Актуальность проблемы

Ученые начали исследовать связь между чувствительностью к горькому вкусу и риском развития рака. Эксперимент был проведен исследователями из колледжа сельскохозяйственных наук Университета штата Пенсильвания в Государственном колледже (College of Agricultural Sciences of Pennsylvania State University) вместе с группой ученых из Университета Лидса в Соединенном Королевстве (Leeds University in the United Kingdom).

Материалы и методы обследования

Ведущий исследователь Джошуа Ламберт (Joshua Lambert) с соавторами проанализировали анамнез жизни 5500 британских женщин в течение 20 лет. Ученые изучили способность женщин воспринимать фенилтиокарбамид (ФТК), химикат, который некоторым кажется горьким на вкус, а некоторым совершенно безвкусным в зависимости от чувствительности человека к горьким вкусам, что может влиять на риск рака. Ламберт с соавторами также проанализировали влияние генетических вариантов кодирования вкусового рецептора TAS2R38, который связывается с ФТК, позволяя человеку воспринимать его вкус.

Они собрали большую часть своих данных с помощью Когортного исследования женщин Великобритании (UK Women’s Cohort Study), которое было основано в 1995 году исследователями в университете Лидса и которое собирает информацию о потенциальных связях между хроническими заболеваниями — особенно раком — и воздействием диетических факторов.

При анализе данных ученые разделили женщин на три группы в зависимости от их способности реагировать на горечь ФТК: «супер-дегустаторы», «дегустаторы» и «не-дегустаторы».

Результаты научной работы

Результаты исследований, которые в настоящее время опубликованы в научном журнале European Journal of Nutrition, свидетельствуют о том, что существует связь между повышенной способностью чувствовать горечь и риском развития рака у женщины. В частности, Ламберт с соавторами начали с того, что если женщины с высокой чувствительностью к горьким вкусам будут потреблять меньше овощей, то они будут подвергаться более высокой заболеваемости раком.

Они обнаружили, что «супер-дегустаторы» и «дегустаторы» на самом деле подвергались более высокому риску рака по сравнению с женщинами, которые не могли почувствовать горечь ФTК. Однако они не наблюдали существенной корреляции с количеством овощей, потребляемых женщинами в каждой группе.

«Разница в заболеваемости раком между женщинами с самой высокой чувствительностью к горькому вкусу и женщинами с самой низкой была поразительной», — говорит Ламберт. «У супер-дегустаторов был примерно на 58% выше риск заболеваемости раком, -объясняет он, — и у дегустаторов был примерно на 40% выше риск развития рака, по сравнению с женщинами, которые были классифицированы как „не-дегустаторы. “

Хотя это подтвердило часть рабочей гипотезы исследователей, они с удивлением обнаружили, что чувствительность женщин к горьким вкусам не имеет ничего общего с их долгосрочными диетическими предпочтениями.

В то же время „супер-дегустаторы“ не сообщили, что потребляют меньше овощей, таких как брокколи и брюссельская капуста, по сравнению с „не — дегустаторами“, которые озадачили исследователей.

Это побудило Ламберта подать заявку на грант в американский Институт исследований рака (American Institute for Cancer Research) с целью проведения нового исследования, более пристально изучив взаимосвязь между чувствительностью к горьким вкусам и риском развития рака толстой кишки у женщин в Соединенных Штатах . Исследователи также хотят узнать больше о том, как горькая вкусовая чувствительность может относиться к диете в целом, признавая, что их первоначальная гипотеза.

»Наша гипотеза была основана на том, что женщины с большей чувствительностью к горькому вкусу будут есть меньше овощей, подвергая себя повышенному риску рака. Если у вас есть отвращение к горькому вкусу, вам также нужно прекратить употребление алкоголя, так как он является фактором риска развития рака», — говорит Джошуа Ламберт.

Выводы

«Может быть, — объясняет он, — если мы обратим внимание на качество диеты, мы увидим, что женщины, которые являются «супер-дегустаторами», имеют более низко-качественную диету по сравнению с женщинами, которые не являются дегустаторами».

Авторы другого исследования утверждают, что вкусовые рецепторы могут играть большую роль в долгой и здоровой жизни.