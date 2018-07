Повышенная чувствительность к горьким вкусам связана с более высоким риском рака 

Повышенная чувствительность к горьким вкусам связана с более высоким риском ракаНовые исследования показывают, что повышенная чувствительность к горьким вкусам может быть хорошим предиктором риска развития рака у женщин.

Актуальность проблемы

Ученые начали исследовать связь между чувствительностью к горькому вкусу и риском развития рака. Эксперимент был проведен исследователями из колледжа сельскохозяйственных наук Университета штата Пенсильвания в Государственном колледже (College of Agricultural Sciences of Pennsylvania State University) вместе с группой ученых из Университета Лидса в Соединенном Королевстве (Leeds University in the United Kingdom).