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Средневековые рыцари на пути в Тверскую область устроили сражение на железнодорожной станции
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Средневековые рыцари на пути в Тверскую область устроили сражение на железнодорожной станции 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
22 июля средневековые дружинники отправились на скоростном пригородном поезде «Ласточка» в направлении Твери. Путешествие на поезде они совершили в поддержку фестиваля «Былинный берег».
Рыцари в сопровождении средневековых дам сели на «Ласточку» на Ленинградском вокзале в Москве. Всю дорогу пассажиры фотографировались с реконструкторами в полной амуниции: с мечами, копьями, щитами и кольчугами. На платформе станции Крюково воины устроили сражение на мечах.
Фестиваль исторической реконструкции Раннего Средневековья «Былинный берег — 2018» пройдет с 27 по 29 июля на берегу Волги в Кимрском районе Тверской области, рядом с деревней Топорок. Фестиваль посвящен культуре и традициям Древнерусского государства и скандинавских народов в 9-11 веках, а также становлению в это время Международного Волжского торгового пути.
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