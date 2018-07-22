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Тренер: «Ротор» не мог не победить при такой прекрасной атмосфере на «Волгоград-Арене»
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Тренер: «Ротор» не мог не победить при такой прекрасной атмосфере на «Волгоград-Арене» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Атмосфера на «Волгоград-Арене» обязывала местный «Ротор» обыгрывать «Луч» в матче чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сказал на пресс-конференции после встречи главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов.
Матч 2-го тура первенства ФНЛ стал первым, который приняла арена после чемпионата мира — 2018. Встреча собрала на трибунах 30 611 зрителей и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Перед игрой в Волгограде прошел сильный ливень.
"Прекрасный стадион и атмосфера на нем. Мы просто не имели права не победить при такой атмосфере, — сказал Евдокимов. — Что касается погоды, то она никак не помешала. Поле отличное — ни одной лужи, ни одной ямки".
Главный тренер «Луча» Рустем Хузин, выступавший за «Ротор» в 1994 году, отметил позитивные изменения в городе. «Город после чемпионата мира преобразился, новые дороги, новый стадион. Качество поля прекрасное и, конечно, надо отметить поддержку болельщиков „Ротора“, — сказал он.
Во время чемпионата мира, который прошел с 14 июня по 15 июля, „Волгоград-Арена“ приняла четыре матча группового этапа.
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