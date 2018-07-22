Все туристы Natalie Tours вернулись в Россию 

На 18 июля за границей находилось порядка 200 клиентов этого туроператора.
«Да, мы можем сказать, что все вернулись. Так как компания не даёт публичной информации, мы исходим из билетов, которые есть в рамках турпакетов», — пояснил Горин в беседе с ТАСС. По его словам, в понедельник должны прилететь из Турции ещё два индивидуальных туриста, купивших у туроператора только билеты. Туроператор Natalie Tours 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и об остановке продаж из-за финансовых проблем.