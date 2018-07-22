Ещё
Все туристы Natalie Tours вернулись в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все туристы Natalie Tours вернулись в Россию 

Говорит Москва 1 час назад
На 18 июля за границей находилось порядка 200 клиентов этого туроператора.
«Да, мы можем сказать, что все вернулись. Так как компания не даёт публичной информации, мы исходим из билетов, которые есть в рамках турпакетов», — пояснил Горин в беседе с ТАСС. По его словам, в понедельник должны прилететь из Турции ещё два индивидуальных туриста, купивших у туроператора только билеты. Туроператор Natalie Tours 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и об остановке продаж из-за финансовых проблем.
Говорит Москва: последние новости
В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева В Уфе убили топ-менеджера завода по производству авиадвигателей ФРГ и Канада заявили о готовности принять эвакуированных из Сирии активистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Астраханью: погибли дети99
Раскрыт финансировавший «русскую шпионку» миллиардер53
Трамп снова попался206
Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться41
Греция меняет тон в отношении России247
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение