Водопад, появившийся на небоскребе, напугал местных жителей в Китае

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Жители города Гуйян на юго-западе Китая стали необычным образом реагировать на пуск одного из самых высоких искусственных водопадов мира, расположенного на высотном здании Liebian Building, сообщает Archdaily.

Люди стали сообщать в СМИ о масштабной утечке воды в одном из небоскребов, но на самом деле стометровый поток воды на одной из сторон здания — водопад, который планируют включать только по особым случаям.

Также издание сообщает, что расходы на электричество, затрачиваемое для подъема воды, составляют более ста долларов США в час.