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Водопад, появившийся на небоскребе, напугал местных жителей в Китае
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Водопад, появившийся на небоскребе, напугал местных жителей в Китае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жители города Гуйян на юго-западе Китая стали необычным образом реагировать на пуск одного из самых высоких искусственных водопадов мира, расположенного на высотном здании Liebian Building, сообщает Archdaily.
Люди стали сообщать в СМИ о масштабной утечке воды в одном из небоскребов, но на самом деле стометровый поток воды на одной из сторон здания — водопад, который планируют включать только по особым случаям.
Также издание сообщает, что расходы на электричество, затрачиваемое для подъема воды, составляют более ста долларов США в час.
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