Военнослужащие российской авиабазы в Киргизии обезвредили условных диверсантов, проникнувших на территорию соединения

В ходе тренировки силами подразделения антитеррора была отражена попытка проникновения «диверсантов», которые пытались захватить и блокировать контрольно-пропускной пункт и здание полевого банка авиабазы.

Военнослужащие объединенной российской военной авиационной базы Кант в Киргизии обезвредили условную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), предпринявшую попытку проникнуть на территорию соединения.

Около 4 часов утра по сигналу тревоги силами подразделения антитеррора была отражена попытка проникновения «диверсантов», которые пытались захватить и блокировать контрольно-пропускной пункт и здание полевого банка авиабазы. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и бронированной военной техники отработали действия по уничтожению условного противника на осажденном контрольно-техническом пункте, а также захват «боевиков».

К тренировке привлекался личный состав подразделения антитеррора, вооруженный автоматами АК-74М, пулеметами ПКМ и средствами связи. Для усиления подразделения также применялся бронетранспортер последней модификации БТР-82А.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.