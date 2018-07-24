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Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии приняли участие в турнире по волейболу и мини-футболу
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Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии приняли участие в турнире по волейболу и мини-футболу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования были посвящены 12-й годовщине со дня образования Сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизской Республики.
Военнослужащие российской авиабазы Кант приняли участие в турнире по волейболу и мини-футболу, посвященном 12-й годовщине со дня образования Сил воздушной обороны (СВО) Вооруженных сил Киргизской Республики.
В соревнованиях, которые проходили на аэродроме Фрунзе-1 Киргизии, помимо россиян приняли участие сборные от подразделений СВО ВС Киргизии, Национальной гвардии, пограничной службы, ГКНО.
Открывал матч командующий СВО полковник Кылычбек Айдералиев, который поблагодарил всех за участие в турнире и пожелал удачи.
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