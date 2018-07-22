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Военнослужащие российской авиабазы Кант оказали гуманитарную помощь киргизской семье
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Военнослужащие российской авиабазы Кант оказали гуманитарную помощь киргизской семье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие авиационной базы регулярно навещают семью Саулы и еще несколько нуждающихся семей в округе, стараясь помочь как можно большим людям столкнувшихся на жизненном пути с социальными проблемами.
Военнослужащие российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, совместно с представителем отдела социального служения при Храме Александра Невского Галиной Толстых, в очередной раз оказали гуманитарную помощь многодетной семье, оказавшейся в сложном социальном положении.
Участниками акции были собраны продуктовые наборы, включающие в себя крупы, макаронные изделия и разнообразные консервы.
Военнослужащие авиационной базы регулярно навещают семью Саулы и еще несколько нуждающихся семей в округе, стараясь помочь как можно большим людям столкнувшихся на жизненном пути с социальными проблемами.
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