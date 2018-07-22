Военнослужащие российской авиабазы Кант оказали гуманитарную помощь киргизской семье

Военнослужащие авиационной базы регулярно навещают семью Саулы и еще несколько нуждающихся семей в округе, стараясь помочь как можно большим людям столкнувшихся на жизненном пути с социальными проблемами.

Военнослужащие российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии , совместно с представителем отдела социального служения при Храме Александра Невского Галиной Толстых, в очередной раз оказали гуманитарную помощь многодетной семье, оказавшейся в сложном социальном положении.

Участниками акции были собраны продуктовые наборы, включающие в себя крупы, макаронные изделия и разнообразные консервы.

Военнослужащие авиационной базы регулярно навещают семью Саулы и еще несколько нуждающихся семей в округе, стараясь помочь как можно большим людям столкнувшихся на жизненном пути с социальными проблемами.