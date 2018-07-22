Услуги переводят в электронный вид

22 июля глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что до конца года городские власти планируют завершить перевод в электронный вид 16 услуг сетевых компаний, что значительно упростит процедуру подключения жилья и другой недвижимости к инженерным сетям.

Руководитель ведомства пояснил, что в электронный вид будут переведены услуги по выдаче технических условий, заключению договоров о подключении и выдаче актов об осуществлении технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Проведенное в начале июня исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения выявило, что среди застройщиков сформирован запрос на получение услуг по подключению к сетям посредством заполнения единой заявки в электронной форме.

За переход на такую форму обслуживания высказалось 70 процентов опрошенных, — сообщил Сергей Левкин.

На сегодняшний день в электронном виде предоставляются все основные государственные услуги строительной сферы, начиная с оформления градостроительного плана земельного участка и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию — 18 государственных услуг.

Меньше бумаги

Власти столицы уже несколько лет ведут работу по сокращению административных процедур в строительстве.

Так, упрощен сбор информации для застройщиков. В столице создана информационная инфраструктура, обеспечивающая возможность предоставления застройщикам сведений о ранее проведенных геологических и топографических исследованиях.

— Цель одна — оперативное решение всех возникающих вопросов и сложностей девелоперов при прохождении административных процедур и получении госуслуг, — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин . — Сокращается количество документов на бумажных носителях, и упрощается система взаимодействия бизнеса и власти.

Электронные услуги — это не только экономия времени и нервов застройщика. Подобный вид взаимодействия заявителя и чиновника позволяет исключить личное общение, а значит, снижает коррупционные риски. Процесс совершенствуется день ото дня. Если к концу 2013 года в электронном виде можно было получить 7 из 14 основных услуг в сфере строительства, то сейчас — все ключевые. В 2017 году 90 процентов документов подано онлайн.

Хороший эффект

Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения, в среднем более половины специалистов строительной отрасли отмечают положительный эффект реализуемых реформ. Наиболее позитивные оценки связаны с переводом государственных услуг в строительной сфере в электронный вид.

Около половины опрошенных — 47 процентов респондентов, обращавшихся в органы и организации Стройкомплекса Москвы, отметили, что за последний год взаимодействие с этими структурами улучшилось. При этом в прошлом году такого мнения придерживалось лишь 37 процентов участников опроса.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что работа по снижению административных барьеров в строительстве ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и является одним из приоритетных направлений деятельности.

— Застройщики больше не ставят административные барьеры на лидирующие места в списке причин, затрудняющих строительство, — отметил он. — Получение разрешительных документов стоит на восьмом месте, а в лидерах экономические вопросы.

Доступная информация

Получить необходимые сведения застройщики могут на городском портале «Строим просто». Это первая онлайн-площадка для информирования представителей бизнеса об актуальных темах и вопросах, связанных с деятельностью по снижению административных барьеров в строительной отрасли Москвы.

Наиболее полезная для застройщиков информация содержится в разделе «Путеводитель по услугам», где специалист может найти не только перечень всех госуслуг, но и подробную инструкцию их получения, регламенты, правовые документы и многое другое.