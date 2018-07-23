Медведев: Опыт Москвы по оказанию электронных услуг пригодится всей стране

— Я знаю, что по развитию электронных сервисов в последнее время Москва достигла значительных успехов, — отметил он в ходе встречи с московским градоначальником, поздравив как и самого Собянина , так и работающую с ним команду.

По словам Медведева, на международном уровне было признано, что власти Москвы уделяют значительное внимание развитию электронных сервисов, которые облегчают жизнь немалому количеству москвичей.

Оценка от такого авторитетного органа, как ООН , получена столицей впервые, а всего за места в рейтинге соревновались сорок мировых столиц, пояснил Собянин. При этом занять хорошее место в рейтинге для московских властей не было самоцелью. Просто в мэрии стремились максимально быстрыми темпами охватить электронными услугами разные сферы деятельности — от образования, здравоохранения, информационных технологий до управления транспортными потоками.

Отдельным направлением Сергей Собянин назвал систему вовлечения граждан в управление городом — «Активный гражданин», в которой проходит голосование по большому числу проектов. В этой системе задействовано 2 миллиона человек. Еще один пример — портал «Наш город», при помощи которого горожане сами контролируют систему оказания городских услуг. В его работе участвует более миллиона москвичей. Получая отчеты о недостатках, власти их оперативно исправляют. Важны и организованные для москвичей краудсорсинговые площадки, где граждане подают чиновникам ценные идеи по улучшению жизни в городе.

"И я уже не мыслю, как бы город развивался без электронных услуг, сервисов и вовлечения населения в управление городом", — резюмировал мэр Москвы.

Медведев назвал указанное направление важным. «Потому что оно носит не абстрактный характер, вот, там какие-то новые электронные возможности используют, еще что-то делают такое модное. Самое главное, что это вошло в ткань жизни города, самое главное, что этим пользуются, и пользуются, как вы справедливо сказали, миллионы москвичей», — сказал премьер-министр.

По его словам, опыт Москвы необходимо тиражировать в других регионах, «тем более что он получил оценку со стороны такой крупнейшей мировой организации, как ООН». Собянин со своей стороны отметил, что столичное руководство готово делиться наработками.