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Марадона будет тренироваться с футболистами брестского «Динамо»
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Марадона будет тренироваться с футболистами брестского «Динамо» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что будет тренироваться с игроками клуба, передает "Советский спорт".
"Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали.
И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что, мне кажется, им это нужно", — цитирует легендарного аргентинского футболиста СТВ.
Марадона сказал, что увидел в футболистах желание выигрывать, а после просмотра матча он захотел побывать на тренировке.
Аргентинский футболист стал председателем правления, подписав трехлетний контракт с клубом.
Ранее в Белоруссии не нашли дом для Марадоны за $20 млн
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