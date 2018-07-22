Диего Марадона: «Проведу на родине 15 дней, а потом вернусь и сразу начну тренироваться вместе с ребятами из „Динамо“ Брест»

Председатель правления «Динамо-Брест» Диего Марадона рассказал, что улетит на 15 дней в Аргентину , чтобы набраться, сил и энергии.

— Я очень рад быть в Бресте. Сейчас я улечу, чтобы провести заслуженные каникулы, потому что я провел полтора очень сложных года, они меня сильно измотали, — рассказал Марадона. — Я не смог поехать на праздники в Аргентину, на Рождество, даже на свадьбу дочери. И я хочу сейчас провести на родине 15 дней, чтобы набраться сил, энергии, чтобы вернуться и сразу начать тренироваться вместе с ребятами, потому что мне кажется, им это нужно. Я когда смотрел матч, у меня появилось очень большое желание побывать на тренировке. Я по ним вижу, что они хотят выигрывать, и это мне очень нравится!

— Как сделать клуб сильнее, у вас есть идеи?

— Клуб живет не только благодаря тому, что растит молодых игроков, также нужно знать, какие проблемы у команды, почему понижаются показатели, и если у кого-то из игроков проблемы, то ему придется говорить со мной как с главой клуба, и мы будем потихоньку решать вопросы. Так что я думаю, болельщики могут быть спокойны, учитывая тех игроков, которые у нас есть, плюс те игроки, которых мы еще привезем.