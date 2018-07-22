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Михаил Лихачев: «Все мысли сборной России — уже о Суперфинале Евролиги»
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Михаил Лихачев: «Все мысли сборной России — уже о Суперфинале Евролиги» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Главный тренер сборной России Михаил Лихачев подчеркнул, что команда уже сейчас настраивается на участие в Суперфинале Евролиги. В воскресенье россияне победили Швейцарию 3:2 и стали победителями этапа Евролиги в Москве.
В Суперфинале сыграют 8 команд, россияне в сводной таблице идут четвертыми.
— Сейчас целый месяц ребята проведут в своих клубах, здесь же в Строгино состоится и Суперфинал чемпионата России, — цитирует ТАСС Лихачева. — Потом у нас второй этап Евролиги в Германии, хорошо, что есть задел в восемь очков. Но, наверное, все наши мысли уже даже о Суперфинале, который будет определять лучшую команду Старого света в этом году.
Также тренер прокомментировал игру сборной против Швейцарии.
— Тяжелый матч для нас, до этого был сбор длинный, и здесь мы две игры непростые провели, — сказал Лихачев. — Конечно, Швейцария — это топ-сборная, и сегодня была та игра, которую мы ожидали. В овертайме сказалось индивидуальное мастерство Юрия Крашенинникова, на мой взгляд, счет отражает то, что происходило сегодня на поле. Могу сказать, что даже в тяжелых матчах, где все 50 на 50, мы все-таки почему-то чаще выигрываем, и я не против, чтобы это продолжалось.
Отрадно, что наши лидеры на протяжении многих лет находятся в хороших кондициях, и их мастерство позволяет нам оставаться на ведущих позициях. Хорошо, пусть и не так стабильно, сыграл наш дебютант Остап Федоров, все-таки в первом матче он забил гол, во втором отдал голевую передачу и сегодня отработал полезно. Вратари хорошо играли, нас протащили, но в целом у нас есть внутренние резервы для усиления.
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