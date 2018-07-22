«Красная звезда» рассказывает о Едином дне приёмки военной продукции, прошедшем в Национальном центре управления обороной

В номере понедельника также сообщается о первых тренировках на полигоне Корла ( Китайская Народная Республика ), где пройдут три конкурса в рамках предстоящих «Армейских Международных Игр-2018»

В номере понедельника публикуется отчёт о Едином дне приёмки военной продукции, состоявшемся в Национальном центре управления обороной государства с участием руководящего состава Вооружённых Сил РФ и глав оборонных предприятий под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу . В рамках мероприятия обсуждались вопросы, связанные с поставкой в войска перспективных систем вооружения с акцентом на развитие группировки Сил ядерного сдерживания и созданием для них новой военной инфраструктуры вдоль западных границ и в Арктической зоне, а также выполнением ряда приоритетных задач в рамках гособоронзаказа.

Ещё одной темой номера подготовка российских военнослужащих, прибывших на полигон Корла (КНР), к участию в конкурсах «Чистое небо», «Суворовский натиск» и «Безопасный маршрут». Собственный корреспондент издания, находящийся на месте событий, информирует о том, как экипажи ВС РФ оттачивают своё мастерство на незнакомой местности в условиях пустынного климата. Российская команда — единственная, кто будет выступать в конкурсе «Суворовский натиск» на своей технике — БМП-2, в то время как остальным предстоит соревноваться на китайских образцах БМП ZBD-86A.

На страницах номера размещёно интервью с начальником 12-го Главного управления Министерства обороны РФ генерал-майором Игорем Колесниковым , рассказывающем о конкурсе «Специальный маршрут» среди подразделений транспортирования боеприпасов, представляющих 12-е Главное управление Министерства обороны РФ, Главное ракетно-артиллерийское управление, ракетные войска и артиллерию Вооружённых Сил РФ. Соревнования стартуют 23 июля в 84-м Межвидовом центре переподготовки и повышения квалификации специалистов имени маршала артиллерии Ефима Бойчука в подмосковном Сергиевом Посаде.