Свыше 10 тысяч приняли участие в марафоне «Белые ночи»

Санкт-Петербурге прошёл международный марафон «Белые ночи». В нем приняли участие свыше 10 тысяч человек из 60 стран.

Соревнования проводились для мужчин и женщин на дистанциях 42 км и 10 км на Дворцовой площади.

«Мы анализируем ситуацию последние 20 лет и если раньше бегали такие «зубры» наши, то сейчас марафон — это модно, это здорово, это круто», — цитирует ФАН слова главного судьи марафона Антона Уйка.

Италии, Франции, Китая, По данным организаторов мероприятия, самые многочисленными участниками марафона стали команды из Германии Белоруссии , а также из прибалтийских государств.

Впервые международный марафон «Белые ночи» состоялись в 1990 году.