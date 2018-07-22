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Свыше 10 тысяч приняли участие в марафоне «Белые ночи»
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Свыше 10 тысяч приняли участие в марафоне «Белые ночи» 

News.ru 32 минуты назад
В Санкт-Петербурге прошёл международный марафон «Белые ночи». В нем приняли участие свыше 10 тысяч человек из 60 стран.
Соревнования проводились для мужчин и женщин на дистанциях 42 км и 10 км на Дворцовой площади.
«Мы анализируем ситуацию последние 20 лет и если раньше бегали такие «зубры» наши, то сейчас марафон — это модно, это здорово, это круто», — цитирует ФАН слова главного судьи марафона Антона Уйка.
По данным организаторов мероприятия, самые многочисленными участниками марафона стали команды из Германии, Италии, Франции, Китая, Белоруссии, а также из прибалтийских государств.
Впервые международный марафон «Белые ночи» состоялись в 1990 году.
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