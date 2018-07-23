Ещё
Новый трейлер S. O. N стилизован под любительскую съёмку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый трейлер S. O. N стилизован под любительскую съёмку 

Игромания.ру 28 минут назад
Фото: Игромания.ру
Независимая студия RedG, состоящая из двух человек, выпустила трейлер игрового процесса своего хоррора S. O. N. В нём мы видим фрагменты чьего-то путешествия по жутким местам, записанные на любительскую камеру в духе «Ведьмы из Блэр».
Однако пояснительный текст к трейлеру вносит ясность: эта запись сделана Диланом Шуссом, который отправился в дремучий пенсильванский лес, известный как South оf Nowhere, на поиски своей дочери. Было это в феврале 1996 года. Лишь три месяца спустя удалось найти эти записи, однако сам мужчина канул без вести, как и его дочь. И это не единственные жертвы леса, число пропавших исчисляется сотнями.
Нам тоже предстоит поход в жуткий лес, но уже в наши дни. Роберт Олдерсон ищет своего пропавшего сына Джея. И чтобы выжить, ему придётся встретиться с собственными демонами, заплатить за ошибки прошлого и не дать страху взять верх.
S. O. N выйдет 11 декабря 2018 года только на PS4.
Игромания.ру: последние новости
Искусственный интеллект Google пугает концом света Тодд Говард объяснил, почему он не называет Fallout 76 «симулятором выживания» СМИ: Microsoft готовит линейку смартфонов с Android
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело о госизмене начинает разрастаться96
Украинский политик лично проверил Крымский мост153
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль147
Путина попросили вмешаться еще в одну войну42
«Плеер.ру» приостановил работу после обысков31
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение