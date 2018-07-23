Новый трейлер S. O. N стилизован под любительскую съёмку

Независимая студия RedG, состоящая из двух человек, выпустила трейлер игрового процесса своего хоррора S. O. N. В нём мы видим фрагменты чьего-то путешествия по жутким местам, записанные на любительскую камеру в духе «Ведьмы из Блэр».

Однако пояснительный текст к трейлеру вносит ясность: эта запись сделана Диланом Шуссом, который отправился в дремучий пенсильванский лес, известный как South оf Nowhere, на поиски своей дочери. Было это в феврале 1996 года. Лишь три месяца спустя удалось найти эти записи, однако сам мужчина канул без вести, как и его дочь. И это не единственные жертвы леса, число пропавших исчисляется сотнями.

Нам тоже предстоит поход в жуткий лес, но уже в наши дни. Роберт Олдерсон ищет своего пропавшего сына Джея. И чтобы выжить, ему придётся встретиться с собственными демонами, заплатить за ошибки прошлого и не дать страху взять верх.

S. O. N выйдет 11 декабря 2018 года только на PS4.