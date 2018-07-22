Санкции вместо прибыли: FIFA оштрафовала гостиницы в Ростове 

Ранее ростовские гостиницы оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
Несколько ростовских гостиниц, принимавшие иностранных болельщиков во время ЧМ, получили крупные штрафы от FIFA. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Виталия Кушнарева. По информации РБК Ростов, в гостиницах, заключивших договор с «Матч Аккомодейшн», проверки проводились как до ЧМ, так и во время мунидаля. В результате некоторые из отелей получили штрафы на несколько сотен тысяч рублей. Так, например, гостиница «Дон Кихот» оказалась оштрафована на 320 тысяч. По словам Виталия Кушнарева, власти пытались помочь гостиницам устранить нарушения и тем самым избежать штрафных санкций. — Если бы мы не вмешивались, штрафов было бы гораздо больше. Надо понимать, что все проверки были направлены на обеспечение безопасности и комфорт проживающих. Возможно, с некоторыми штрафами можно не согласиться, но в большинстве своём они были обоснованы, — прокомментировал ситуацию глава города. Он добавил, что решение о вынесенных штрафных санкциях руководство отеля может оспорить в суде. «Матч Аккомодейшн» — официальный оператор FIFA по размещению гостей. Без договора с оператором ни одна гостиница, хостел или отель не имели права размещать у себя болельщиков.
Ранее ростовских отельеров оштрафовали из-за завышения цен на проживание. По этому факту возбудили 70 административных дел. Общая сумма штрафов, которые должны были выплатить гостиницы, составил 1 миллион 524 тысячи рублей.
— Завышение цен на гостиничные услуги зафиксировано на период проведения чемпионата мира по футболу, — уточнили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.