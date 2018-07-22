Санкции вместо прибыли: FIFA оштрафовала гостиницы в Ростове

Ранее ростовские гостиницы оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

Несколько ростовских гостиниц, принимавшие иностранных болельщиков во время ЧМ, получили крупные штрафы от FIFA. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Виталия Кушнарева . По информации РБК Ростов, в гостиницах, заключивших договор с «Матч Аккомодейшн», проверки проводились как до ЧМ, так и во время мунидаля. В результате некоторые из отелей получили штрафы на несколько сотен тысяч рублей. Так, например, гостиница « Дон Кихот » оказалась оштрафована на 320 тысяч. По словам Виталия Кушнарева, власти пытались помочь гостиницам устранить нарушения и тем самым избежать штрафных санкций. — Если бы мы не вмешивались, штрафов было бы гораздо больше. Надо понимать, что все проверки были направлены на обеспечение безопасности и комфорт проживающих. Возможно, с некоторыми штрафами можно не согласиться, но в большинстве своём они были обоснованы, — прокомментировал ситуацию глава города. Он добавил, что решение о вынесенных штрафных санкциях руководство отеля может оспорить в суде. «Матч Аккомодейшн» — официальный оператор FIFA по размещению гостей. Без договора с оператором ни одна гостиница, хостел или отель не имели права размещать у себя болельщиков.

Ранее ростовских отельеров оштрафовали из-за завышения цен на проживание. По этому факту возбудили 70 административных дел. Общая сумма штрафов, которые должны были выплатить гостиницы, составил 1 миллион 524 тысячи рублей.