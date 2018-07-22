UFN 139: «Корейский зомби» против Фрэнки Эдгара, «Ковбой» Серроне подерётся с Перри

Главным событием турнира UFC Fight Night 139, который состоится 10 ноября в Денвере ( США ), станет встреча в полулегком весе между экс-претендентом Чан Сунг Джунгом (14-4) и бывшим чемпионом UFC в лёгкой весе Фрэнки Эдгаром (23-6-1). Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.

Сейчас американец занимает 3-ю строку рейтинга полулегковесов UFC, а кореец — 9-ю.

В феврале 2017-го «Корейский Зомби» совершил камбэк спустя 4 года простоя из-за травм и сторонних дел, нокаутировав в 1-м раунде Денниса Бермудеса . Эдгар же аа UFC Fight Night 128 переработал по очкам Каба Суонсона.

UFN 139 будет юбилейным — в честь 25-летия промоушена.

В рамках шоу состоится ещё один интересный и явно нескучный бой. 35-летний экс-претендент UFC в лёгком весе Дональд Серроне (33-11) сразится с 26-летним Майком Перри (12-3).

Перри закрыл чёрную полосу, победив в прошлом бою раздельным решением Пола Фелдера , а «Ковбой» свой крайний матч проиграл по очкам Леону Эдвардсу

Серроне сейчас замыкает топ-10 рейтинга полусредневесов UFC, а Перри не входит и в топ-15.

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