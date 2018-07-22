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Во Франции сравнили торговую политику Вашингтона с «законом джунглей»
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Во Франции сравнили торговую политику Вашингтона с «законом джунглей» 

Российская Газета 37 минут назад
Торговая политика Вашингтона, по мнению Ле Мэра, базируется на «законе джунглей», где каждый сам за себя. Он указал на серьезные риски для мировой экономики при сохранении подобного курса со стороны Вашингтона. Ле Мэр пояснил, что в результате действий американцев США и ЕС по сути оказались в «торговом тупике», из которого будет крайне сложно выбраться. «Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников», — заявил он. Французский министр уточнил, что до этого ЕС будет идти на ответные рестрикции.
Впрочем, американская сторона также не стала отмалчиваться и обозначила свою точку зрения на текущее состояние торговых отношений со странами Евросоюза и некоторыми другими зарубежными государствами. Министр финансов США Стивен Мнучин в очередной раз призвал европейских и китайских партнеров к ведению «свободной и честной торговли». «Мы разделяем стремление к более сбалансированным отношениям», — резюмировал он.
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