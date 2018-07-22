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«Ребята, очень советую держаться подальше от этой АЗС»
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«Ребята, очень советую держаться подальше от этой АЗС» 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Жители Приморья рассказали об очередной губительной для автомобилей автозаправке, сообщает PRIMPRESS.
По словам автомобилиста, речь идет об АЗС в Осиновке.
«Залили 15 литров 95-го. После этого машину начало дико подбрасывать. Обороты скачут, машина чуть не глохнет. Еле заехали в сопку. Кое-как добрались «Роснефти», где разбавили эту жуткую жижу бензином и смогли нормально ехать дальше», — написал водитель в соцсетях.
«Ребят, очень советую держаться подальше от этой АЗС, если Вам дорог Ваш транспорт!», — обратился ко всем автомобилистам приморец.
Это уже не первая жалоба на заправки в Приморье за последнее время. Так, сообщалось, что приморцев призвали «ни в коем случае» не заправляться на АЗС при въезде или выезде в Андреевку. По словам водителей, побывавших на той заправке, их машины через некоторое время после заправки заглохли. «Кое-как доехали до Занадворовки и заправились уже там», — поделились пострадавшие.
Напомним, что в июле 2018 года Федерация автовладельцев РФ (ФАР) провела исследование, касающееся недолива топлива на АЗС. Как оказалось, автолюбителям наносят материальный ущерб на 76% заправок. Примечательно, что владельцы автозаправок результаты работы ФАР отрицают, поскольку считают их необъективными.
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