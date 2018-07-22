«Ребята, очень советую держаться подальше от этой АЗС»

Жители Приморья рассказали об очередной губительной для автомобилей автозаправке, сообщает PRIMPRESS.

По словам автомобилиста, речь идет об АЗС в Осиновке.

«Залили 15 литров 95-го. После этого машину начало дико подбрасывать. Обороты скачут, машина чуть не глохнет. Еле заехали в сопку. Кое-как добрались «Роснефти» , где разбавили эту жуткую жижу бензином и смогли нормально ехать дальше», — написал водитель в соцсетях.

«Ребят, очень советую держаться подальше от этой АЗС, если Вам дорог Ваш транспорт!», — обратился ко всем автомобилистам приморец.

Это уже не первая жалоба на заправки в Приморье за последнее время. Так, сообщалось, что приморцев призвали «ни в коем случае» не заправляться на АЗС при въезде или выезде в Андреевку. По словам водителей, побывавших на той заправке, их машины через некоторое время после заправки заглохли. «Кое-как доехали до Занадворовки и заправились уже там», — поделились пострадавшие.