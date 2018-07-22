Микробы и вирусы: из чего состоит человеческий организм

Учёные считают, что ровно половина клеток человеческого тела — это крошечные организмы самых разных групп — от грибков до вирусов. Чем разнообразнее видовой список микроорганизмов, тем лучше. Попытка избавиться от всего этого микроскопического изобилия может лишь навредить организму.

38 триллионов

Микробиота — таково обозначения всей массы микроорганизмов, находящихся в симбиозе с человеком. Различают микрофлору кожи, кишечника, влагалища, жёлчных путей и множества других органов. Цифры, которыми оперируют микробиологи, изучая человеческий организм, поражают воображение. Например, в 1 кубическом сантиметре человеческой слюны содержится от десяти миллионов до одного миллиарда бактерий. Число бактерий на поверхности кожи в подмышках площадью всего один квадратный сантиметр может достигать восьмидесяти тысяч.

В среднем человеческое тело используют как надёжную гавань 38 триллионов представителей микробиоты самых разных видов, обитая, главным образом, на внутренностях.

Итак, как сообщает Bloomberg, половина всех клеток человеческого тела — это не клетки наших тканей, а микроорганизмы, такие, как микробы, грибы, вирусы. Они могут показаться результатом антисанитарии, ведущей к пагубным последствиям, однако по большей части все эти организмы безвредны и даже полезны, а в своих попытках избавиться от изобилия микробов мы способны нанести вред самим себе.

Учёные нашли связь между микробиотой и целым сонмом болезней, от инфекционных, что хорошо объяснимо, до, казалось бы, никак не ассоциирующихся с микробами психиатрических диагнозов.

Исследователи полагают, что развитие индивидуальной терапии, учитывающей уникальную микробиоту каждого, ещё впереди. Но уже сейчас понятно, что микробиота тренирует нашу иммунную систему, подготавливая её к травматичному воздействию чужеродных белков и аллергенов.

Разнообразие микробиоты людей, живущих в развитых странах, не так велико, как в странах третьего мира. Для этого есть множество причин, одна из главнейших среди них — широкое применение в развитых странах антибиотиков, как в медицине, так и в сельском хозяйстве. Кроме того, люди из благополучных стран меньше времени проводят на улице и меньше контактируют с животными, обитающими вне дома. Между тем оба этих фактора служат стимулом для разнообразия видового списка микробиоты.

Так что идите гулять, копошитесь в грязи и целуйтесь с собаками — заключают авторы ролика, размещённого на сайте Bloomberg.

Рекомендации иммунолога

В комментарии News.ru иммунолог, основатель авторской школы Лада Тихомирова рассказала, какие факторы вредят человеческой микрофлоре.

«Самая главная опасность — неумеренная антибиотикотерапия. Даже если есть серьёзные показания к ней, то требуется сопровождение этого лечения, поддержка сапрофитной микрофлоры. Также после лечения антибиотиками (если оно было действительно необходимо) нужен курс, который будет восстанавливать повреждённую микрофлору», — сказала собеседница News.ru. По её мнению, лучше избегать использования лекарств, поскольку при нормальном функционировании человеческого иммунитета имеются все механизмы, которые способны справиться с болезнью самостоятельно.

Ещё одна причина нарушения микрофлоры — чрезмерное использование антисептических и антибактеральных средств для ухода за кожей тела, волосами, полостью рта, для интимной гигиены у женщин.

«Если на средстве указано, что оно обладает бактерицидным или бактериостатическим действием, это должно настораживать, потому что в нормальной ситуации — если вы не купались в грязном болоте или помойной яме — это не нужно. И кожа, и слизистые уже снабжены защитными механизмами, и организм может справиться с бактериями самостоятельно. Однако, постоянное использование этих средств нарушает естественный баланс, вызывает снижение иммунитета. В результате происходят инфекционные заболевания кожи и слизистых — мы приходим к тому, с чем боролись», — объяснила эксперт.

Такие средства можно использовать после купания в водоёме или же курсом при уже имеющейся проблеме. Однако по завершении курса необходимо будет заниматься восстановлением местного иммунитета.

Вредна для человека и бытовая химия, указала собеседница News.ru. «Необязательно мыть посуду горчицей, на рынке существует достаточное количество экологичных средств», — сказала собеседница News.ru.

Бегайте по лесу голышом

Горожане лишены нормального кожного дыхания: большую часть времени наше тело плотно прикрыто одеждой, да и экологическое состояние окружающей среды оставляет желать лучшего. Решить эту проблему помогут поездки на природу, к морю или на дачу. «Максимально часто, насколько позволяет время и бюджет, следует посещать экологически чистые места, где кожа может быть открыта продолжительное время. Даже если нет возможности поехать на юг, то хотя бы на выходные стоит отправиться в лес и походить там в раздетом виде», — посоветовала Лада Тихомирова.

Взять например, животных. Они то и дело ухаживают за своим телом.

«Мы не трёмся от забор спинками, как мишки. Поэтому необходимо использовать скрабы. Но, опять же, делать это надо без фанатизма, не каждый день, а раз в неделю или раз в месяц, это определяется индивидуально», — добавила собеседница.

Ещё один важный пункт — качество одежды и постельного белья. Ткань, которая касается кожи, должна быть натуральной: хлопковая, льняная, бамбуковая или конопляная, с минимальным содержанием синтетика. Это необходимо, чтобы кожа «дышала». Синтетическая одежда способствует размножению вредных бактерий, и полезная микрофлора может с ними не справиться.