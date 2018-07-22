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Кахетия приходит в себя после разлива реки
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Кахетия приходит в себя после разлива реки 

Мир24 48 минут назад
На востоке Грузии ликвидируют последствия паводка. Из-за сильнейшего ливня из берегов вышла река Алазани, сообщает телеканал «МИР 24».
Спасателям пришлось эвакуировать шесть человек, которые оказались заблокированными в машинах. Никто не пострадал.
В нескольких селах Кахетии размыты дороги и повреждены мосты. Подтопило два десятка жилых домов, а также приусадебные участки. Спасатели помогают пострадавшим откачивать воду из помещений и восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Местные жители говорят, что причиной наводнения стало плохое состояние сточной канализации. Именно поэтому подтопило жилые строения.
«Сточные трубы давно прогнили. Их никто не менял. Поэтому дождь для нас бедствие. Приезжали из районной управы, обещали помочь деньгами. Пока же нужно русло реки укрепить, чтобы вода не могла заливать всю округу», — говорит местный житель Джемал Караулашвили.
У жителей высокогорной Аджарии другая проблема — они остались без воды. Водопровод не работает, в подземных скважинах тоже сухо. Ситуацию усугубляет жара.
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