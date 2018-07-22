Журналисты нашли у Бутиной «еще более широкие контакты» в США

Обе встречи организовал вашингтонский аналитический Центр национальных интересов, который, как пишет агентство, «часто защищает пророссийские взгляды». На этом основании авторы приходят к выводу, что у Бутиной были «более широкие контакты» в Вашингтоне, чем сообщалось ранее.

Чем это может ей грозить? По закону — ничем, уверен глава адвокатской компании «Трещёв и партнеры» Александр Трещёв:

Александр Трещёв глава адвокатской компании «Трещёв и партнеры» «Никто и ничто не может запрещать человеку встречаться с любым чиновником. В Америке есть закон о лоббизме, который позволяет на этом зарабатывать деньги. Она же никаких денег не зарабатывала, и даже если она пыталась кого-то с кем-то познакомить, организовать какие-то встречи, в этом нет ничего преступного и даже предосудительного. Если человек берет на себя функцию сделать мир лучше, это точно нельзя ставить ему в какое-то обвинение, предъявление каких-то претензий и уж тем более в основу такого выдуманного дела. Я думаю, что российский МИД должен вести себя активнее, нужно взять адвокатов, которые бы подали в суд на правительственных чиновников за то, что ее привлекают к уголовной ответственности, потому что обвинение не представило каких-то веских доводов, все основано на каких-то предположениях, интерпретации каких-то фактов, и если эту правовую шелуху убрать — а она просто непонятна большому жюри, поскольку это обычные граждане, и их оболванивают политически, а не юридически — то в этом деле нет ничего, что бы каким-то образом могло оправдать действия американских правоохранителей, Минюста ФБР . Это просто какая-то грязная инсинуация в контексте происходящего, когда, с одной стороны, американцы берут на себя роль людей, которые отстаивают и защищают права пострадавших во всем мире от действий диктаторов или каких-то правителей, а сами демонстрируют самую худшую версию того, с чем мир борется».