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В Башкирии врачам скорой помощи запретили приносить еду на работу
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В Башкирии врачам скорой помощи запретили приносить еду на работу 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом передает Telegram-канал Mash.
Согласно новому приказу Министерства здравоохранения РФ, руководители больниц с отделением скорой помощи в Башкирии изымают еду и другие личные предметы, которые приносят сотрудники на медстанции. В запрещенный список входят: ноутбуки; чайники, микроволновые печи и продукты питания. Проверки проходят дважды в сутки. Уточняется, что изъятые предметы возвращают только после объяснительной, иначе их уничтожают.
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