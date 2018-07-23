В Башкирии врачам скорой помощи запретили приносить еду на работу 

Об этом передает Telegram-канал Mash.
Согласно новому приказу Министерства здравоохранения РФ, руководители больниц с отделением скорой помощи в Башкирии изымают еду и другие личные предметы, которые приносят сотрудники на медстанции. В запрещенный список входят: ноутбуки; чайники, микроволновые печи и продукты питания. Проверки проходят дважды в сутки. Уточняется, что изъятые предметы возвращают только после объяснительной, иначе их уничтожают.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook