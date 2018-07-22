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«Ротор» обыграл «Луч» на «Волгоград Арене»
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«Ротор» обыграл «Луч» на «Волгоград Арене» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Мордовия» обыграла «Армавир» в матче 2-го тура первенства России в ФНЛ — 1:0.
В другой встрече «Ротор» с таким же счетом обыграл «Луч». Игра прошла на стадионе чемпионата мира «Волгоград Арена». Стадион принял первый официальный матч после завершения ЧМ-2018.
Еще в одной игре «Краснодар-2» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью.
Первенство России
2-й тур  "Армавир" — «Мордовия» (Саранск) — 0:1 (0:0)
Гол: Петров, 58.
"Армавир": Руденок, Соловьев (Соболь, 81), Соблиров, Макоев, Гаджибеков, Романенко (Безлихотнов, 67), Поляков, Клопков, Суханов, Веркашанский (Гурфов, 63), Синявский (Мичуренков, 59).
"Мордовия": Шебанов, Сухарев, Ятченко, Багаев, Климов, Руст. Мухаметшин (Соболев, 74), Киреев (Адаев, 46), Поярков, Петров, Обухов (Маркин, 64), Русл. Мухаметшин (Орлов, 90+1).
Предупреждения: Ятченко, 79. Шебанов, 85. Сухарев, 90+1.
Судья: МОСКАЛЕВ (Воронеж).
22 июля. Армавир. Стадион «Юность».
"Ротор" (Волгоград) — «Луч» (Владивосток) — 1:0 (0:0)
Гол: Коротаев, 73.
"Ротор": Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Завезен (Абдулавов, 63), Друзин, Султонов (Лобкарев, 66), Воробьев, Мязин (Янушковский, 77), Коротаев (Васильев, 89).
"Луч": Котляров, Марущак (Павленко, 75), Болевич, Насадюк (Гордиенко, 79), Суслов, Степанец, Замалиев, Носов, Машнев (Дзахов, 64), Пономаренко, Прокофьев (Хлебородов, 55).
Предупреждения: Замалиев, 39. Эдиев, 43.
Судья: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург).
22 июля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
"Краснодар-2" (Краснодар) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1 (1:1)
Голы: Онугха, 16 (1:0). Казанков, 45+1 — с пенальти (1:1).
"Краснодар-2": Сафонов, Марков (Мартынов, 81), Таранов, Голубев, Бородин, Ивашин, Катрич, Уткин (Черников, 67), Мацукатов, Сулейманов (Сергеев, 82), Онугха (Кутовой, 75).
"СКА-Хабаровск": Генералов, Ненахов, Труфанов, Хомуха, Дедечко, Алейник (Фадеев, 90), Кабутов, Казанков (Радченко, 79), Черевко, Карасев (Самсонов, 62), Базелюк (Бирюков, 83).
Предупреждения: Катрич, 36. Сафонов, 45+1. Онугха, 55. Хомуха, 58. Дедечко, 90+1. Голубев, 90+1.
Судья: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск).
22 июля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
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