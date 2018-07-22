«Краснодар-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче ФНЛ

«Краснодар-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче второго тура Футбольной национальной лиги, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Краснодаре , завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Герман Онугха, у гостей мяч забил Максим Казанков

В следующем туре «Краснодар-2» на выезде встретится с «Мордовией», а «СКА-Хабаровск» примет новосибирскую «Сибирь».

Ранее волгоградский «Ротор» переиграл владивостокский «Луч» в матче второго тура Футбольной национальной лиги.

Футбол. ФНЛ. 2-й тур "Краснодар-2" (Краснодар) — «СКА-Хабаровск» — 1:1 Голы: 1:0 — Онугха, 16; 1:1 — Казанков, 45+2 (пенальти)