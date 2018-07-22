«Ювентус» предложил 30 миллионов евро за игрока «Порту» 

«Ювентус» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Порту» Алексу Теллесу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 30 миллионов евро. При этом, сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов. В составе «Юве» Теллес может стать заменой своего соотечественника Алекса Сандро, которым интересуется ПСЖ.
В прошлом сезоне 25-летний Теллес провел за «Порту» 45 матчей, забил 4 гола и отдал 20 результативных передач.