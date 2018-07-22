Что такое хилисы?

Хилисы (от англ. названия бренда Heelys) — это первые в мире кроссовки на колесиках. Их конструкция позволяет ездить на небольших съемных колесах, вставленных в пятки, или носить хилисы как обычную обувь. Бренд производит не только кроссовки, но и одежду и аксессуары, сочетающиеся с ними.

Популярность хилисов сделала их достаточно опасными: в модной погоне за плавным скольжением в любое время в любом месте дети, подростки и взрослые нередко получают травмы. Поэтому в некоторых штатах Америки хилисы запрещены. Чтобы кататься на хилисах без происшествий, посмотрите видео на официальном сайте компании в России

Несмотря на это, любители скорости продолжают скупать роликовые кроссовки. Самые модные обзаводятся моделями со светящейся подошвой. В темноте светящиеся и плавно скользящие по земле ноги катающегося смотрятся просто невероятно!

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