Отдых горожан даже на пляже должен быть безопасным

22 июля сотрудники МЧС России по городу Москве и активисты общественной организации «За безопасный город» напомнили горожанам о правилах безопасности на воде. В рейде с инспекторами побывал корреспондент «ВМ».

Один из пляжей в Серебряном Бору, несмотря на воскресный день, народу не так уж и много отдыхающих спугнули тучи. Но некоторых любителей искупаться это не пугает. К сожалению, не все из них задумываются, что в воде с ними что-то может случиться. Москвич Владимир Цапелик , который решил начать день с небольшого заплыва, соблюдает правила безукоризненно.

— Когда вы выпиваете спиртное, велик риск утонуть, об этом нужно помнить, — говорит он. — Важно, что на пляжах работают спасатели, но люди должны и сами помнить о собственной безопасности.

Организаторы акции обратились к каждому отдыхающему и подарили магнит с напоминанием о правилах безопасности и футболку.

— Люди должны знать, как вести себя в экстренной ситуации, — отметил президент организации «За безопасный город», советник главы МЧС России по Москве Никита Янковой. — Пару лет назад мы опросили тысячу человек, из которых 70 процентов не смогли вспомнить, куда нужно звонить с мобильного телефона в случае чрезвычайного происшествия. Для информирования об этих вещах и необходимы подобные акции.

Забота о безопасности — приоритет. Познавательные ролики крутят на экране, который встроен в кузов грузового автомобиля, курсирующего у пляжей. На каждом пляже полезная информация о правилах поведения, на суше и на воде за ситуацией пристально следят сотрудники МЧС. Они говорят, что негативных ситуаций с годами становится все меньше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Юрченко , руководитель 3-го инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Москве»:

— Рейды по безопасности мы проводим регулярно, патрулирование мест отдыха ведется каждый день. Сейчас в городе жарко, поэтому все сотрудники переведены на усиленный режим. По статистике, ежегодно в Москве уменьшается количество случаев гибели людей на водных объектах. Работа по противодействию чрезвычайных ситуаций ведется успешно.