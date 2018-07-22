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Участники встречи финансовой «двадцатки» заявили о разногласиях по некоторым вопросам
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Участники встречи финансовой «двадцатки» заявили о разногласиях по некоторым вопросам 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 22 июля. Встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Аргентине проходит в спокойной атмосфере, но между сторонами остаются значительные разногласия. Об этом в воскресенье в Буэнос-Айресе заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси.
"Встреча не стала напряженной, мы взаимно прислушиваемся друг к другу, и я надеюсь, что это начало для чего-то нового, — цитирует его агентство Reuters. — Но наши позиции все еще не являются схожими".
По словам Московиси, сохраняются большие разногласия по вопросам мировой торговли, и они могут еще возрасти. Тем не менее, по его мнению, влияние подобных разногласий на мировую экономику пока ограничено.
Встреча министров финансов и глав центральных банков проходит в Буэнос-Айресе 21-22 июля. 23 министра финансов или их заместителя, 14 представителей центробанков стран-участниц G20 и представители международных финансовых организаций обсуждают вопросы развития глобальной экономики.
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