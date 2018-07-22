Финансовая G20 назвала основные риски для мировой экономики

БУЭНОС-АЙРЕС , 22 июл — РИА Новости . Финансовая «двадцатка» считает, что основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост, следует из коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.

Мировая экономика продолжает расти, но развивающиеся страны борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов, констатировали министры финансов и главы ЦБ «двадцатки». В то же время глобальный экономический рост продолжает оставаться устойчивым, уровни безработицы сейчас самые низкие за десять лет, говорится в документе. Тем не менее, в последнее время рост был менее синхронным, отмечают министры и главы ЦБ.

"Краткосрочные и среднесрочные риски возросли, среди этих рисков — растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитическом плане, глобальная разбалансированность, неравенство и слабый структурный рост, в частности, в некоторых развитых экономиках", — отмечается в документе.

Стороны намерены «продолжать мониторить риски», пытаясь их смягчить и «предпринимая действия, если эти риски материализуются». Многие развивающиеся экономики сейчас «лучше подготовлены к изменяющимся внешним условиям, но они до сих пор сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала», говорится в документе.