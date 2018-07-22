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На что надеялся Дудаев, года решил поддержать ГКЧП
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На что надеялся Дудаев, года решил поддержать ГКЧП 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Действия ГКЧП осуществлялись в период с 18 по 21 августа в 1991 году, когда общая политическая обстановка внутри страны находилась в неопределенности. Для сохранения СССР руководству требовалась значительная поддержка среди объединенных республик, в частности одной из таких была Чечня.
Одной из ключевых задач временного органа ГКЧП было поддержание существования СССР в полном составе.
Общая обстановка на 1991 год в Чечне
За один год до начала основных событий в республике уже прошла волна демонстраций в поддержку выхода ЧРИ из состава СССР. В ноябре 1990 года был созван общий съезд Национальных Советов во главе Д. Дудаева, где обсуждались вопросы о выходе республики из зоны влияния СССР и РСФСР в целом. Однако, данные действия лишь спровоцировали возникновение двоевластия с дальнейшей активной борьбой за власть между сторонниками поддержки единства с РСФСР. Таким образом 8 июня 91-го ОКЧН провозгласил полную независимость ЧРИ от СССР с отменой всех действующих законов ЧИАССР, при этом единственным председателем республики становится Д. Дудаев.
Почему Д. Дудаев поддержал орган ГКЧП?
Поддержка Дудаевым в начале «августовских событий» действий временного комитета ГКЧП обусловлена в первую очередь тем, что ново-провозглашенный председатель был намерен выйти в дальнейшем из состава СССР путем снижения количества жертв и столкновений среди мирного населения.
Основные причины поддержки действий ГКЧП:
1. Поддержка преобладающей стороны в 1991 году — на момент начала августовских событий преобладающей стороной был орган ГКЧП во главе с Геннадием Янаевым. СССР располагал значительными силами и имел в распоряжении КГБ и армию.
2. Момент безвластия для проведения действий направленных на восстановление независимости ЧРИ. Неразбериха в Кремле была достаточно удобной для Дудаева, чтобы получить власть без военных действий.
3. Провозглашение независимости после приобретения легитимности органом ГКЧП в Москве на основе соответствующих документов и народного выбора. Дудаев до последнего сохранял возможность обойтись «малой кровью».
В случае победы ГКЧП Дудаев теоретически был согласен сохранить основную валютную систему и действующее законодательство с возможностью дальнейшего внесения изменений на пользу республики. Однако, после краха комитета события развернулись не на пользу ЧРИ.
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