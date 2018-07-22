Вот сколько нужно зарабатывать, чтобы жить «более-менее» во Владивостоке

Жители Владивостока высказали свое мнение об «адекватном» уровне заработка в столице Приморья, чтобы жить «более-менее», сообщает PRIMPRESS.

В одном из популярных приморских инстаграм-пабликов мужчина задал вопрос аудитории. По его словам, в ближайшее время он планирует переехать во Владивосток с семьей (молодая жена и сын).

«Сколько нужно зарабатывать (при условии, что буду работать один), чтобы жить более-менее во Владивостоке? То есть чтобы могли иногда и в кино сходить, и в заведение какое-нибудь», — поинтересовался мужчина.

Отвечая на вопрос, пользователи предложили массу вариантов, большинство из которых сводятся к зарплате около 70-80 тысяч рублей, а то и даже 100 тысяч.

«Не меньше 80, при условии, что будет своё жильё. Если снимать, то 100".

«Как минимум подушка безопасности в соточку тыщ-однозначно по приезду в город и дальше тыщ 80, чтобы и кино и вино и краб и креветки и деткам на мороженое!»

«Сотня минимум».

«Чтобы немного жить ещё, а не только существовать — от 100 тысяч и далее по потребностям».

При этом многие подписчики в комментариях удивились, как это некоторые «умудряются во Владике зарабатывать от 100 к».

Напомним, для того чтобы считаться средним классом, жителю России необходимо зарабатывать в среднем как минимум 60 тысяч рублей, жителю Москвы — 121 тысячу. Такие данные озвучили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в исследовании «Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России».

При этом в регионах Дальнего Востока (в Якутии Амурской области , Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО и Камчатском крае ) минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу составляют от 72,7 до 96,9 тысячи рублей в зависимости от региона. В остальных регионах страны минимальная планка вхождения в средний класс равна от 60 до 72,7 тысячи рублей.

Ранее PRIMPRESS писал, что жители Владивостока живут едва ли не лучше всех в стране, о чем свидетельствуют исследования, проведенные департаментом социологии Финансового университета при правительстве России . Так, выяснилось, что большая часть владивостокцев рассказали, что с легкостью могут купить новый автомобиль. Кроме того, немало жителей столицы Приморья поставили галочку напротив ответа «Денег хватает на все, включая недвижимость».