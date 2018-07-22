Вот сколько нужно зарабатывать, чтобы жить «более-менее» во Владивостоке 

Жители Владивостока высказали свое мнение об «адекватном» уровне заработка в столице Приморья, чтобы жить «более-менее», сообщает PRIMPRESS.
В одном из популярных приморских инстаграм-пабликов мужчина задал вопрос аудитории. По его словам, в ближайшее время он планирует переехать во Владивосток с семьей (молодая жена и сын).
«Сколько нужно зарабатывать (при условии, что буду работать один), чтобы жить более-менее во Владивостоке? То есть чтобы могли иногда и в кино сходить, и в заведение какое-нибудь», — поинтересовался мужчина.
Отвечая на вопрос, пользователи предложили массу вариантов, большинство из которых сводятся к зарплате около 70-80 тысяч рублей, а то и даже 100 тысяч.
«Не меньше 80, при условии, что будет своё жильё. Если снимать, то 100".
«Как минимум подушка безопасности в соточку тыщ-однозначно по приезду в город и дальше тыщ 80, чтобы и кино и вино и краб и креветки и деткам на мороженое!»
«Сотня минимум».
«Чтобы немного жить ещё, а не только существовать — от 100 тысяч и далее по потребностям».
При этом многие подписчики в комментариях удивились, как это некоторые «умудряются во Владике зарабатывать от 100 к».
Напомним, для того чтобы считаться средним классом, жителю России необходимо зарабатывать в среднем как минимум 60 тысяч рублей, жителю Москвы — 121 тысячу. Такие данные озвучили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в исследовании «Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России».
При этом в регионах Дальнего Востока (в Якутии, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО и Камчатском крае) минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу составляют от 72,7 до 96,9 тысячи рублей в зависимости от региона. В остальных регионах страны минимальная планка вхождения в средний класс равна от 60 до 72,7 тысячи рублей.
Ранее PRIMPRESS писал, что жители Владивостока живут едва ли не лучше всех в стране, о чем свидетельствуют исследования, проведенные департаментом социологии Финансового университета при правительстве России. Так, выяснилось, что большая часть владивостокцев рассказали, что с легкостью могут купить новый автомобиль. Кроме того, немало жителей столицы Приморья поставили галочку напротив ответа «Денег хватает на все, включая недвижимость».
Кроме того, ранее сообщалось, что чересчур большие зарплаты жителей Приморья удивили экспертов Общественного телевидения России (ОТР), которые провели исследование уровня доходов жителей нашей страны практически во всех регионах. Средняя «настоящая» зарплата по результатам опроса в нашем крае составляет 23 тысячи рублей (официально — 36 106). Это больше, чем в подавляющем большинстве регионов страны, за исключением «нефтегазовых» ЯНАО и ХМАО, а также Москвы. Жители Приморья получают даже больше, чем те, кто живет в Ленинградской области.