Время крепких ребят. Жизнь отдана служению

В воскресенье, 22 июля, 100-летний генерал-лейтенант в отставке, бывший начальник радиотехнических войск противовоздушной обороны Михаил Тимофеевич Береговой дал интервью «ВМ».

Начищенные до блеска туфли, черный строгий костюмдвойка, белая рубашка. В сто лет надо держать марку, уверен Михаил Береговой.

— Распускаться нельзя, — говорит он. — Галстуки только не люблю. Тянут.

Визит корреспондентов из главной газеты города — другой коленкор. Это дочка так говорит — Ирина Михайловна. Она немного суетится — чисто по-женски. Чай принести, стол накрыть, галстук повязать. Вот да, галстук.

— Папа, — говорит вкрадчиво, знает подход. — Галстук надень. Фотографию в газете увидят тысячи человек! А ты без галстука… Несолидно.

— Хорошо, — соглашается. Кажется, сработало «несолидно». — Но только на съемку! Разногласия разрешены.

— Вставайте рядом, сделаем снимок, — шутит Михаил Тимофеевич. — Я сейчас, как Джигарханян с молодыми красавицами. Я моду «жаниться на юных» не понимаю. Это мифы. Молодость такие жены не сохраняют. Они подчеркивают старость супруга. Разница в 10 лет — идеальное сочетание. Моя жена была младше меня ровно на 10 лет.

Одна на всю жизнь

1944 год, Киев, командировка. Идет Великая Отечественная — до мая 1945 года еще жить и жить. Внезапно выпадает свободный вечер.

— А в театре дают «Живой труп», — говорит Михаил Тимофеевич. — Я в тылу, ну, пользуясь случаем, вечером в театр отправился. Сижу, слева кресло пустует, а на следующем — необыкновенной красоты девушка. Должна была прийти с подругой, та не пришла. Но это я потом узнал. Как мне она понравилась! Да и имя какое — Эвелина. Конечно, пошел провожать — до подъезда. И все. На следующий день уехал.

Прошел год, отгремела Победа. Второй год миновал.

А встреча в памяти. Что делать? Решил письмо написать. Адреса только нет.

— Надписал конверт: улица такая-то, дом второй от угла, Эвелине. Я даже фамилию ее не знал, — говорит ветеран. — Повезло. Почтальон знала Эвелину, письмо отнесла. Она ответила! Я еще написал. А через год привез Эвелину в Москву . 68 лет вместе. Год как Эвелина умерла…

Рецепт молодости

Михаил Тимофеевич стягивает поднадоевший галстук. Замолкает.

Вдруг кажется, что он необыкновенно одинок. С чашкой чая в руках, в уютной и светлой квартире, дочь рядом, а вот как-то все равно… Впрочем, нет. Это мимолетная слабость… Генерал-лейтенант улыбается.

— А вот рецепт молодости расскажу, — меняет тему. — Надо заниматься зарядкой и не переедать. Нужно приучить организм работать с тем, что есть. Я всегда ограничивал себя в еде.

Это дело привычки, продолжает. Просто в детстве дома… нечего было есть.

— Мы с братьями к этому привыкли, — говорит Михаил Тимофеевич. — Юность тоже не давала возможности объедаться. Правда, то, что я ем, не соотносится со здоровым питанием. Люблю молоко. Из мяса выбираю курицу.

Ах да! Самое важное, конечно, не еда.

— Ежедневно делаю разминку, — признается ветеран. — Усиленно спортом заниматься мне нельзя. Знаете, есть такие возрастные заболевания, которые лучше лишний раз не беспокоить, — смеется.

А теперь внимание — главный совет долголетия:

— Чтобы жить долго, нужно слышать организм, не вредить ему. На природе побольше бывать. Я на даче живу. Ремонтом там занят, не сам, конечно, со строителями. Но и это не главное. Главное, наконец, говорю. Необходимо работать! Сейчас много говорят о повышении пенсионного возраста. Так я — за.

Перпетуум мобиле

Уволили Михаила Тимофеевича в 65. И как быть? Энергии много, сил достаточно.

— Работать долго придумали не мы, не современная Россия , — говорит генерал-лейтенант в отставке. — Это еще Петр I издал указ: если генерал в возрасте, пусть у него даже нет ноги, но есть мозги — не увольняйте. У него есть опыт, знания, которыми он может поделиться. Я считаю, что увеличение пенсионного возраста принесет людям уверенность, чувство заброшенности пропадет, исчезнет ощущение ненужности. У нас ведь много крепких людей! Нужно только все тщательно продумать.

Есть и такая идея: если человек проработал дольше срока выхода на пенсию, значит, и пенсию ему надо повышенную платить. Можно и льготы обеспечить — на лекарства, лечение и так далее.

— Народ был бы счастлив, — считает Михаил Береговой. — Человеку нужно отдавать жизнь служению обществу. Это дает удовлетворение.

Михаил Тимофеевич отдал армии более 50 лет. Знает о чем говорит. Да и сегодня не сидит на месте — работает.

— Читаю лекции в университете, призывникам и кадетам, — говорит генерал-лейтенант. — Я ни разу в жизни не пожалел, что посвятил свою жизнь укреплению Отчизны. Мне важно видеть, какая смена растет. Есть у людей старшего поколения, знаете, такая… слабость, что ли. Нам хочется, чтобы молодые люди разделяли наше видение. Хочется, чтобы в их сердцах был патриотизм. Я встречал людей с отрицательным отношением к армии. Поработаешь с ними — меняют мнение.

Золотого тельца искали

Нельзя измерять деятельность человека деньгами. Неправильно это, говорит Михаил Тимофеевич.

— Поразительно. Было время, когда деньги не имели такого значения, — вспоминает ветеран. — Однажды на встрече кадет спросил меня: «А когда вы на фронт пошли, за оружие платили?» Я даже растерялся. Вот эту меру всего на свете финансами надо исправлять. И чем быстрее, тем лучше.

Сила стремления

Михаил Береговой замолкает. Вспоминает о брате.

— Георгий — заслуженный летчик-испытатель, заслуженный летчик-космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза, — говорит Михаил Тимофеевич. — Он меня на три года младше был. С детства шел к цели — хотел летать. С 9 лет посещал кружок моделистов. В 11 он был инструктором кружка. Всегда добивался целей, в нем было стремление. Я говорю призывникам и кадетам: определите себе занятие, поймите, к чему вас тянет, и идите к цели.

Потому что иначе нельзя — человек всегда должен к чему-то идти, у него должны быть планы на будущее, желание действовать. Дорогу осилит идущий — не зря так говорят.

— А вы ко мне на 200-летие приходите, — вдруг говорит Береговой. — Будет очень весело. Мы столетие четыре дня отмечали! На пятые сутки я рад был, что уже закончился этот юбилей. Думал ли я, что доживу до 100 лет? Что так сложится моя жизнь? Я родился в Донбассе. А всю жизнь прожил в Москве. Думал, что никогда не уеду из маленького Енакиево . Теперь я из окна вижу Москву. Я не толкал свою судьбу, а делал, что мог. Никогда не думал, что так сложится. Я в детстве считал, что 45-летние мужчины — старики! А сейчас мои друзья — 90-летние мальчишки — бывшие маршалы, военные.

Мальчишки… Это они изменили мир. Отстроили его и теперь хотят быть уверены, что перепоручают его достойным. А мы такие? На 200-летнем юбилее спросим у Михаила Тимофеевича.

СПРАВКА

Береговой Михаил Тимофеевич, генерал-лейтенант в отставке, кавалер шести советских и иностранных орденов, бывший начальник радиотехнических войск ПВО, родился 13 января 1918 года. В 1939 году окончил Ленинградское артиллерийско-техническое училище. На фронте с 1943 года, войну закончил в должности офицера штаба Юго-Западного фронта ПВО.